Villa Gamberaia: il paradiso terrestre a soli 15 minuti dal centro di Firenze

"Dal momento che si oltrepassa il cancello di ingresso, con i suoi cipressi che fanno da sentinella, l’impressione è di tale bellezza che finalmente, per forza di cose, la mente torna indietro" così Evelyn March Phillipps descrive Villa Gamberaia ne 'I Giardini italiani'. Siamo a Settignano sulle colline intorno a Firenze. Qui si trova questa splendida Villa che cela un giardino meraviglioso degno del paradiso terrestre. E se siete in cerca di location per il vostro matrimonio, beh sappiate che la Villa apre le sue porte ad eventi di questo tipo Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

