Viagra, in aumento l'uso tra i giovani spagnoli sotto i 30 anni

La ricerca pubblicata e raccontata da "El Paìs" sta facendo discutere in Spagna. Il racconto scientifico, effettivamente, fa riflettere. Sempre più giovani uomini spagnoli sotto i 30 anni ricorrono al viagra come soluzione per garantirsi prestazioni sessuali soddisfacenti, portandolo con sé "per sicurezza". Una curiosità, sì, ma anche un allarme. Soprattutto dai medici. Esperti tra urologi, psicologi e sessuologi non sono tanto preoccupati per l'uso del farmaco in sé, quanto per il contesto in cui viene assunto, spesso durante feste con consumo di alcol, che può aumentare il rischio di disfunzione erettile. La vera preoccupazione riguarda il potenziale sviluppo di dipendenza dal sildenafil, con conseguenze che possono includere ansia, depressione e, nei casi più gravi, suicidio, danneggiando seriamente la vita sessuale dei giovani.