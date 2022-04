Val di Non, sbocciano 10 miliardi di fiori: lo spettacolo dei frutteti

In Val di Non la primavera ha i colori del verde e del bianco. È lo spettacolo regalato dai frutteti i cui alberi con l'arrivo della bella stagione si risvegliano facendo sbocciare i loro fiori. Si calcola che sia quasi 10 miliardi i fiori che ricoprono le terre di questa splendida valle Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com



