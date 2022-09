Vacanze in Italia, questi sono i contenuti più instagrammabili

Ogni anno, in estate, l’Italia diventa la meta preferita di turisti di tutto il mondo che decidono di passare le loro vacanze nel Bel Paese. Ciò che attrae è sicuramente il clima mite, gli splendidi paesaggi, il cibo, la movida e il fatto che tutto questo è decisamente “instagrammabile”. Proprio per questo Extreme, la principale società di Web e Social Media Data Intelligence, ogni anno raccoglie i dati che gli utenti postano su Instagram nel raccontare la loro estate italiana. Così delinea uno scenario di quali sono i luoghi preferiti scelti dai turisti e cosa viene condiviso con la loro community sui social network. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com