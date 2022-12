Usa, tempesta artica si abbatte su Buffalo

(LaPresse) La tempesta artica non smette di mietere vittime negli Stati Uniti, dove il bilancio finora è arrivato a 34 morti. A Buffalo, nello Stato di New York, le forti raffiche di vento gelido e diversi metri di neve hanno intrappolato molti residenti all'interno delle propri case. Fuori uso l'elettricità in decine di abitazioni e aziende. Alcuni locali e supermercati sono stati anche oggetto di sciacallaggio.