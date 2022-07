Una lingua di sabbia bianchissima in continua evoluzione, che può cambiare di giorno in giorno ma che resterà sempre una spiaggia da cartolina. È la spiaggia di Bol in Croazia. Siamo nel sud dell’Isola di Brac (o Brazza) celebre per il monastero nel deserto di Blaca. Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com