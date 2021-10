Uso dell'aspirina, abbiamo sbagliato tutto? Dall'America arriva uno stop

Dall’America arriva un vero e proprio dietrofront circa l’uso dell’aspirina per i soggetti a rischio di eventi cardiovascolari (ictus, infarto) ma che ancora non li hanno sperimentati. Si tratta di una decisione della task force dei servizi di prevenzione americani: le persone tra 40 e 59 anni devono decidere con il proprio medico se iniziare ad assumere l’aspirinetta, mentre sopra i 60 anni è meglio non cominciare affatto. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

