Tragedia sfiorata a Cagliari, crolla Aula Magna Università

cagliari - Tragedia sfiorata a Cagliari. Ieri sera, intorno alle 22, è crollata l'Aula Magna dell'università. Non ci sono vittime o feriti nell'area che ospita le facoltà umanistiche dell'ateneo. Due ore prima era terminata l'ultima lezione ed era piena di studenti. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore scavando tra le macerie. A dare l'allarme gli universitari che abitano nella casa dello studente, poco distante dall'ateneo. "Poteva essere una strage, il Signore ci ha graziati", le parole del sindaco Paolo Truzzu subito giunto sul posto. "Non c'è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre Facoltà vengono ispezionati regolarmente", ha assicurato il Rettore.