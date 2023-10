Tragedia nell'hockey, giocatore sgozzato durante una partita dalla lama di un pattino

(LaPresse) Tragedia nel mondo dell'hockey. Il giocatore statunitense Adam Johnson è morto durante una partita a causa di uno scontro mortale: la lama del pattino di un suo avversario gli ha tagliato la gola in seguito a una collisione in aria. Il 29enne, originario del Minnesota, stava giocando per i Nottingham Panthers in una partita della Challenge Cup contro gli Sheffield Steelers alla Utilita Arena di Sheffield, in Inghilterra. Le immagini mostrano il ragazzo mentre si accascia a terra e perde molto sangue, poi viene trasportato al di fuori del campo da gioco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE