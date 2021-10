Tornado in Texas, le immagini (dall'automobile) sono da film

(LaPresse) Immagini da film quelle in arrivo dagli Stati Uniti e più precisamente dal Texas dove nelle ultime ore una serie di tornado si sono abbattuti al confine con la Louisiana. Su Twitter e sugli altri social sono numerosi i video pubblicati che riprendono scene a dir poco inquietanti, tra questi è diventato virale quello ripreso da una automobilista sulla Interstate 10, dove un enorme tornado ha attraversato la carreggiata portandosi dietro detriti e abbattendo linee elettriche. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

