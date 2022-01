(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2022 In un video postato sui social la Nasa spiega le sfide per l'esplorazione dello spazio del 2022. "Il futuro è ora", recita lo slogan scelto per fare gli auguri per il nuovo anno. / Twitter Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA