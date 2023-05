Sulla costa belga istruzioni per convivere con le foche

Dalla pandemia hanno preso possesso delle spiagge

Roma, 11 mag. (askanews) - Nuotano fino alla spiaggia, si stendono a riva tranquille, come fossero bagnanti e si guardano attorno. Sono i belgi, invece, a doversi abituare alle foche che, dalla pandemia di Covid, hanno iniziato a popolare le coste di Ostenda, di fronte al Mare del Nord, in Belgio. Dal 2020, rassicurate dal fatto che, causa confinamento, non c'era nessuno a disturbarle, hanno iniziato a prendere possesso delle spiagge e non sono più andate via.

Ma ora che si è tornati alla vita normale, bisogna convivere con le foche, prendendo alcuni accorgimenti. L'associazione di volontari North Seal Team ha negoziato con il comune la creazione di aree solo per loro e ha stabilito delle regole: bisogna tenere una distanza minima di trenta metri dagli animali e soprattutto mai dargli da mangiare o da bere. "Quando vengono in spiaggia, è per riposare - spiega Inge De Bruycker, fondatrice del team North Seal - devono essere lasciate in pace perché si stressano velocemente. E quando ci si avvicina a loro, tornano in mare, ma possono annegare. Se sono stanche, possono annegare. Inoltre sono animali selvatici, bisogna sapere che possono anche attaccare".

"Penso che il fatto che ci siano più foche sulla spiaggia non sia assolutamente negativo, anzi, dovremmo dire che è una cosa positiva. Significa che il Mare del Nord è un mare pulito. Non è ancora abbastanza pulito, ma siamo sulla buona strada" dice Kelle Moreau, portavoce dell'Istituto reale belga di scienze naturali.

I biologi stimano che la popolazione di foche vicino alla costa belga - tra foche grigie e foche di porto - si aggiri oggi tra i 100 e i 200 individui. I residenti e i turisti sono felici di vederle e fotografarle ma i volontari ribadiscono che non bisogna cercare di accarezzarle o riportarle in mare pensando che siano spiaggiate. Per quanto siano tenerissime e sia difficile resistere.