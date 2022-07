Stanco di pagare l'affitto, un uomo costruisce una mini casa portatile: il risultato è incredibile

Michigan, Stati Uniti. Un uomo stanco di pagare un affitto carissimo ha progettato e costruito da zero una piccola casa portatile: ora le sue spese sono minime. Nick Soave, 36 anni, ha costruito una casa mobile di circa 50 metri quadri utilizzando materiali nuovi e riciclati: il risultato è incredibile. La casa è completa di tutto: oltre a cucina, bagno e camera da letto, c'è anche un'area interamente dedicata agli strumenti musicali. Per la sua creazione Nick ha speso in totale 23 mila dollari: le sue spese adesso sono ridotte al minimo. Nick spendeva infatti 1000 dollari al mese di affitto, ora invece ha una casa tutta sua e le spese ammontano a 250 euro.