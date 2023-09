Spagna, tempesta Dana si abbatte in Catalogna: danni e allagamenti

(LaPresse) La tempesta Dana si è abbattuta nel sud della Catalogna domenica, colpendo soprattutto le città di Alcanar e Santa Barbara. Nelle immagini, il campeggio "Alfacs", tristemente noto per la tragedia in cui 45 anni fa morirono più di 200 persone, ha subito numerosi danni poiché un muro di contenimento ha ceduto: l'acqua ha invaso l'area, spostando roulotte e allagando bungalow. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti, ma si registrano ingenti danni. Nel caso del comune di Santa Barbara, il fiume è straripato nel centro della città, allagando i garage e i piani terra delle case, creando una grande buca profonda due metri in una delle strade principali.