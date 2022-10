Uomo scivola sulla scarpata del Passetto, soccorso in extremis dai vigili del fuoco di Ancona

ANCONA - Scivola nella scarpata del Passetto e cade per svariati metri nella boscaglia: paura per un uomo, poco fa, ad Ancona. La vittima di quella che pare essere, secondo le prime ricostruzioni, una disavventura e non un gesto volontario è stata recuperata con una lettiga dai vigili del fuoco del capoluogo dorico intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti. Gli uomini dei vigili del fuoco si sono calati nella fitta vegetazione. Sul posto si è materializzata, in poco tempo, une vera e propria task-force per aiutare l'uomo ruzzolato giù per cause ancora non chiare. Possibile, anche, che l'oscurita abbia giocato un ruolo fondamentale nell'incidente.