Smartphone rari, alcuni valgono bei soldini: potresti averne uno a casa anche tu

Il collezionismo è una cosa seria. Se qualche decennio fa impazzivamo, chi più chi meno, per francobolli e schede telefoniche, ora c'è chi brama smartphone datati. D'altronde la tecnologia avanza a grandi passi e i modelli di telefonini si succedono con grande rapidità. È molto facile, dunque, che un modello di qualche anno fa diventi rapidamente un pezzo d'antiquariato. La bella notizia è che se avete in casa alcuni specifici modelli di cellulari potreste guadagnare dei bei soldi. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA