Irritabile, stanco e ansioso? La sindrome che colpisce a fine vacanza: di che si tratta

LOLNEWS.IT - Se ancora non siete giunti alle agnognate ferie, vi mettiamo in guardia su quella che viene chiamata sindrome da rientro che colpisce – secondo alcuni dati Istat – circa il 35% della popolazione, in particolare tra i 25 e i 45 anni. Dopo un periodo in cui si rallentano enormemente i ritmi quotidiani, ci si dimentica della sveglia al mattino presto, si fanno le ore piccole e ci si concede un po’ di sano e meritato relax, tornare al lavoro e agli impegni pre-vacanze può rappresentare un grande stress per il nostro corpo. Attenzione a questi campanelli d'allarme (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)