Sicilia, la spiaggia di Marinello è l'unione perfetta tra cielo e mare

Ai piedi di Tindari in provincia di Messina, si trova la spiaggia di Marinello; qui cielo e mare si uniscono per creare un paesaggio unico e suggestivo. Questa spiaggia è decisamente una delle più belle della Sicilia e si trova nella Riserva Laghetti di Marinello: si tratta di un'area in cui ci sono laghetti di acqua salmastra, che cambiano con le maree e con il vento. La lunga lingua di sabbia bianchissima è dominata alla spalle dal promontorio su cui si trova Tindari con il suo bellissimo teatro romano e il santuario dove è collocata la statua della Vergine Nera. Crediti foto: Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

