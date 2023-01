Agente di commercio evade 250mila euro, immobile sequestrato

SENIGALLIA - Non solo non aveva pagato le tasse, ma aveva anche nascosto (o più probabilmente distrutto) i documenti contabili della sua azienda: sotto sequestro, per la confisca, un immobile. Protagonista un agente di commercio di Senigallia, che secono la Finanza del Comando Provinciale di Ancona avrebbe avaso tasse per 250mila euro