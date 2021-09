Se ti svegli di notte sempre alla stessa ora, fai le analisi del sangue

Se da qualche tempo noti che ti svegli di notte sempre più o meno alla stessa ora, precisamente verso le 3 del mattino, allora sarebbe il caso di fare le analisi del sangue. Ovviamente se il motivo del risveglio è qualche rumore molesto allora non serve, ma se non dipende da fattori esterni è meglio fare attenzione. Potrebbe trattarsi infatti di un improvviso picco di livello di zucchero nel sangue. E ciò vorrebbe dire che sei diventato paziente diabetico. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com



