Salvini in Polonia, il sindaco di Przemysl: «Non la ricevo, venga al confine a condannare Putin»

(Agenzia Vista) Polonia, 08 marzo 2022 Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in Polonia, a Przemysl, cittadina al confine con l'Ucraina. Il sindaco della città Wojciech Bakun ha prima ringraziato l'Italia e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi a Salvini ha detto: "Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo". Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare "aiuti e la pace". Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: 16:05

