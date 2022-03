Russia, arrestata per droga Brittney Griner campionessa di basket americana: le immagini dei controlli in aeroporto

(LaPresse) E' stata arrestata dalle autorità russe la cestista americana Brittney Griner, 31 anni, che gioca per l'UMMC Ekaterinburg dal 2015. Nel suo bagaglio - all’aeroporto Sheremetyevo - sono state trovate cartucce di sigarette elettroniche "dall'odore specifico e un esperto ha stabilito che il liquido era olio di cannabis (olio di hashish), che è una sostanza narcotica", ha affermato il servizio doganale. Con la squadra di basket femminile olimpica degli Stati Uniti, Griner ha vinto l'oro ai Giochi olimpici estivi del 2016 e 2020. Il video del servizio doganale federale russo mostra l'atleta in aeroporto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

