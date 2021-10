Beatrice di York e la figlia Sienna, cosa nasconde il nome scelto? Lo sgarbo alla Regina, ecco perché

LOLNEWS.IT - Il 18 settembre scorso è nata la prima figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli-Mozzi, già padre di Christopher Woolf (5), e il toto-nomi per la più piccola pronipote della Regina è stato sin da subito serrato. Finalmente la coppia ha annunciato ufficialmente, dopo diversi giorni di attesa, come ha scelto di chiamare l’undicesima in linea di successione. Se il secondo nome è un omaggio dovuto alla Sovrana, il primo nasconde un segreto: ecco perché si chiama Sienna (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)



