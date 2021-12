Meghan Markle batte la Regina e Kate Middleton: la beffa inaspettata

LOLNEWS.IT - Non possiamo di certo biasimare Harry e Meghan per aver iniziato una nuova vita a Montecito: la fuga dalla Royal Family gli ha portato una visibilità incredibile tanto che ora la Markle risulta essere la reale più influente al mondo. Checché se ne dica, ci sono dati comprovati che la 40enne abbia surclassato in questo anno persino personaggi amatissimi come Kate Middleton o la Regina. A evidenziare tale posizione un portavoce di Design Bundles (che ha commissionato la ricerca), il quale ha dichiarato: "Meghan Markle ha un'influenza straordinaria in tutto il mondo, da quando la relazione tra lei e il principe Harry ha preso d'assalto il mondo nel 2017. Il coraggio e l'audacia di Meghan nel parlare di questioni come il razzismo, il congedo parentale e l'emancipazione delle donne sono diversi da qualsiasi altro reale, e la sua voce è potente e duratura”. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

