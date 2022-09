Roofus, ecco la startup che semplifica la vita dei proprietari dei cani

Per agevolare sempre più il rapporto proprietario-cane, nasce Roofus, la realtà che mira a fornire servizi di hospitality per cani a 360°. Roofus è una startup in ambito pet-technology che attraverso due servizi principali, le Cucce Smart e la piattaforma di booking per Dog Sitting, supporta i proprietari di cani. Li aiuta infatti a gestire al meglio e in maniera consapevole le esigenze dei propri quattrozampe. Foto: Uffiicio Stampa Startup Geeks Music: "Perception" from Bensound.com