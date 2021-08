Roma, scontri tra dimostranti e polizia al corteo No Green pass

(LaPresse) - Alcune migliaia di dimostranti No Green Pass hanno manifestato sabato pomeriggio in piazza del Popolo a Roma. La polizia ha bloccato con una carica in via Ripetta un tentativo di raggiungere Montecitorio. Il corteo si è poi diretto verso Piazzale Flaminio e ha raggiunto il palazzo della Rai. Alla testa del corteo, il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino che è salito sul tettuccio di un’auto in sosta per incitare i dimostranti. Il corteo poi si è sciolto senza ulteriori incidenti.

