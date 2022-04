Rissa in Commissione finanze su fisco, Marattin (Iv): "Quadro politico mutato, ho dovuto sospendere"

(Agenzia Vista) Roma, 7 aprile "Nel pomeriggio di ieri è stato chiaro che la mediazione a cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane non aveva una base politica perché c'è stato un ulteriore rilancio da parte della maggioranza quindi abbiamo deciso di aprire la discussione in Commissione su tutti gli emendamenti presentati. Durante la discussione rispetto al catasto si sono ribaltati i rapporti di forza e un deputato ha scelto di votare assieme a Lega e FI. Questo ha cambiato la situazione. Le riforme non si fanno in un clima del genere e ho ritenuto opportuno sospendere i lavori e comunicare a Palazzo Chigi che le condizioni politiche sono mutate" così il deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

