Rimini, bimba di 11 mesi cade nelle acque del porto: salvata da un militare

(LaPresse) Paura al porto di Rimini dove venerdì sera una bimba di soli 11 mesi è finita in acqua dentro al passeggino in cui si trovava. Fondamentale l'intervento di un militare della Guardia costiera, in servizio nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, allertato dalle grida d'aiuto della madre della piccola. L'uomo si è tuffato in acqua e ha tratto in salvo la bimba poi affidata alle cure del 118. Il video diffuso dalla Guardia Costiera è diventato virale sui social. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

