Ragazza di 16 anni cade dalla seggiovia da un'altezza di 5 metri, gli sciatori la salvano prendendola al volo

Una snowboarder di 16 anni ha rischiato la morte mentre era in vacanza al Mammoth Mountain Ski Resort in California quando è scivolata da una seggiovia. L'incidente, avvenuto il 27 gennaio, è stato ripreso da un video. Il filmato mostra l'adolescente appesa alla seggiovia mentre i compagni cercano di tirarla su. I dipendenti del resort e gli altri ospiti hanno rapidamente allestito una rete sotto di lei per attutire la potenziale caduta. Nonostante i loro sforzi, la ragazza alla fine è scivolata dalla loro presa ed è caduta sulla neve. Cinque dipendenti del Mammoth Mountain e otto ospiti hanno partecipato al tentativo di salvataggio, posizionando la rete sotto la snowboarder. Sebbene la rete abbia rallentato la caduta, non è riuscito a impedire l'impatto. La ragazza è stata portata in un ospedale locale per valutare le entità delle ferite.