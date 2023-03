Quali sono le attrazioni turistiche più popolari d’Europa? Ecco la Top Ten

Quali sono le attrazioni turistiche più amate e popolari del vecchio continente? Musement ha condotto un’indagine per scoprirlo. La piattaforma ha analizzato oltre 4.200 angoli per stilare la classifica delle 50 attrazioni più famose per numero di recensioni su Google. In testa c’è l’Italia, che mette a segno una doppietta sul podio: al primo posto troviamo, infatti, Fontana di Trevi (Italia) con 345.237 recensioni seguita dal Colosseo (Italia) a quota 330.361 recensioni. Terzo posto, invece, per la Torre Eiffel(Francia) recensita ben 328.972 volte. Ma nella rosa delle attrazioni più celebri ci sono anche il Museo del Louvre (Francia), Disneyland® Paris (Francia), la Sagrada Familia (Spagna), l’Arco di Trionfo (Francia) e il Pantheon (Italia). Ecco la Top Ten completa. Foto Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com