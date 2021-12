Prima Scala, tra i presenti anche Roberto Bolle e Luca Argentero: "Mattarella ci mancherà molto"

(LaPresse) Un parterre d'eccezione per la Prima della Scala col pubblico che è tornato in platea dopo le limitazioni dell'anno scorso a causa della pandemia. Tra i moltissimi vip e artisti che hanno assistito al 'Macbeth' di Verdi anche il ballerino Roberto Bolle e l'attore Luca Argentero, entrambi rimasti colpiti dal toccante tributo che il pubblico ha riservato a Sergio Mattarella: "E' un presidente molto amato, ci mancherà molto", ha sottolineato l'etoile. "Forse è una delle poche figure politiche del nostro Paese che davvero crea un sentimento di vicinanza ed affetto", ha aggiunto il secondo. Al tradizionale appuntamento meneghino di Sant'Ambrogio anche il tenore Placido Domingo, lieto di questo cauto ritorno alla normalità dopo la pandemia: "Tutti abbiamo bisogno di questo, ma sempre con le mascherine e ricordando che il Covid non è uno scherzo, io stesso l'ho avuto ed è andata bene, ma quante persone abbiamo perso".

© RIPRODUZIONE RISERVATA