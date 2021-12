Porto Sant'Elpidio, la Guardia di Finanza scopre un dipendente pubblico falso non vedente che percepiva la pensione di invalidità dal 2001

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Fermo, al termine di un’indagine dapprima d’iniziativa e poi coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero un cittadino italiano per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per quasi 20 anni avrebbe indebitamente percepito dall’INPS importi per circa 145mila euro, a fronte di una attestazione della sua condizione di “cieco assoluto” ora all’esame dell’Autorità Giudiziaria.

