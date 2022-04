(Agenzia Vista) Usa, 20 aprile 2022 Dopo una sentenza in Florida che ha bollato come illegale l'obbligo di mascherina protratto per altre due settimane sui mezzi di trasporto, l'amministrazione Biden ha sospeso la norma. Ecco l'annuncio di un pilota seguito da un applauso liberatorio dei passeggeri. Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

