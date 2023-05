Pet Flower Parade, la festa dei cani di piccola taglia all'Idroscalo di Milano

Cani di piccola taglia in festa all'Idroscalo di Milano per la prima edizione di Pet Flower Parade, tra giochi, set fotografici con dog fashion stylist, show cooking, stage di handling e dog dance, esperienze multisensoriali, gelati e dolci per cuccioli, casting per Youpet.it e tanti stand espositivi di associazioni ed aziende del settore.