Pesce scorpione avvistato nelle acque della Calabria, la puntura può creare gravi danni (anche letali)

Attenzione massima in Calabria per il ritrovamento di due esemplari di pesce scorpione Pterois miles, specie aliena originaria del Mar Rosso: la segnalazione arriva direttamente da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Il primo esemplare è stato avvistato e catturato in località 'Le Castella' (KR) da pescatori professionisti alla profondità di circa 24 metri, il secondo avvistato e fotografato il 25 giugno lungo le coste di Marina di Gioiosa Ionica (RC), da un subacqueo a circa 12 metri di profondità. Il pesce scorpione è chiamato specie aliena perchè non è tipica dei nostri mari: arriva dal Canale di Suez e si sta velocemente espandendo verso ovest, favorito dall'aumento delle temperature. E' commestibile, ma è protetto da spine molto lunghe e velenose sulla zona dorsale, anale e pelvica: la puntura di queste spine può creare gravi danni a chi la subisce, in rari casi anche con esito letale. crediti foto vari - music by Korben