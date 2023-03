Perugia, ricognizione aerea sulle zone del sisma

(LaPresse) E' proseguita l’attività dei vigili del fuoco nelle aree colpite giovedì da diverse scosse di terremoto vicino Perugia. L'epicentro del sisma a Umbertide. Dopo 81 interventi per verifiche tecniche svolti nessun grave danno è stato riscontrato dalle squadre sul territorio. DISTRIBUTION FREE OG CHARGE - NOT FOR SALE