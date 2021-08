Pasteggia con i rifiuti, malore per l'orsetto-star Juan Carrito

Indigestione o intossicazione. Queste le ipotesi del veterinario sul malore che ha colpito l'orsetto di due anni Juan Carrito, notato la sera prima a rovistare tra i sacchetti dei rifiuti e nei bivacchi lasciati dei turisti nella zona di Villalago, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. I carabinieri forestali sono intervenuti per soccorrerlo quando hanno visto che si era rifugiato in una grotta, nei pressi del centro abitato di Villalago, in evidente difficoltà: gli occhi socchiuso, il corpo buttato a terra. I militari hanno atteso l’intervento del veterinario, sorvegliando la zona per allontanare le tante persone che si erano avvicinate, incuriosite. Juan Carrito, ormai, è parte della loro vita e della comunità della Valle del Sagittario.

