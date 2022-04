Quante ore si lavora in Italia? E altrove? La risposta potrebbe lasciarvi di stucco. Nel Bel Paese, infatti, non si batte la fiacca. Strano a dirsi, vero? Eppure siamo davanti a Paesi considerati virtuosi. Ma vediamo nel dettaglio la questione. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA