Nubifragio Bardonecchia, strade e auto ricoperte di fango e detriti

(LaPresse) Un violento nubifragio ieri sera si è abbattuto su Bardonecchia, in provincia di Torino, causando l'esondazione di un torrente. Cinque persone, che erano state date per disperse, sono state ritrovate e almeno 120 persone hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni. Non risultano esserci vittime ma un solo ferito, non in gravi condizioni. Le immagini mostrano strade e auto ricorperte da fango e detriti mentre diversi escavatori proseguono i lavori per liberare le vie. "I danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione", ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.