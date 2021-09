No vax contro Salvini: «Voi in Parlamento liberi, noi no»

(LaPresse) Matteo Salvini contestato a Torino da un no vax. "Il Green pass che avete votato oggi alla Camera è contro la libertà vaccinale, come mai?", chiede un cittadino al leader della Lega, a margine di un evento elettorale. "Noi siamo per la libertà vaccinale", replica il numero uno del Carroccio, ma il suo interlocutore lo incalza. "Infatti in Parlamento non c'è obbligo di Green pass: deputati e senatori sono liberi, noi no", aggiunge l'uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA