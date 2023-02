Neve sulle Marche, fiocchi sulla piazza di Ascoli

Primi fiocchi di neve sulla piazza di Ascoli. Si prevedono durante la giornata precipitazioni deboli, locali al mattino e sparse nel corso del pomeriggio in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni, in particolare al pomeriggio, saranno nevosi fino a quote pianeggianti.

Temperature basse

Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione; calo delle temperature nel corso del pomeriggio. Venti orientali di brezza tesa, con locali rinforzi fino a vento moderato lungo la fascia costiera. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in parziale aumento fino a diventare localmente molto mosso nel corso del pomeriggio.