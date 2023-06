Nave in fiamme nel Mar Rosso, passeggeri si tuffano in mare per salvarsi: tre turisti dispersi

Tre turisti britannici risultano dispersi, secondo quanto riporta Bbc, dopo un incendio a bordo di una barca per immersioni nel Mar Rosso egiziano. La nave si trovava al largo della costa di Marsa Alam, hanno dichiarato le autorità. Sembra che qualcuno si sia gettato in mare per cercare di salvarsi. Immagini da Twitter DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE