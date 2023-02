(Adnkronos) - La Guardia Costiera, da questa notte, è impegnata lungo le coste del crotonese per soccorrere i naufraghi caduti in mare da un barcone. L’unità, con circa 120 migranti a bordo, si era infranta sugli scogli a pochi metri dalla costa. La Guardia Costiera di Reggio, che sta coordinando le attività di ricerca e soccorso in mare, ha inviato in zona due motovedette SAR classe 300, provenienti da Crotone e Roccella Jonica, e un elicottero AW 139 dalla base aerea di Catania. Le condizioni meteo in zona sono particolarmente avverse. La motovedetta CP 321, giunta in zona, ha recuperato due uomini in stato di ipotermia ed il corpo privo di vita un bambino.

Al momento sono state recuperate un totale di 80 persone vive - alcune delle quali sono riuscite a raggiungere la riva dopo il naufragio - e rinvenuti 43 cadaveri lungo il litorale. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore anche con l’impiego di un team di sub della Guardia Costiera di Messina, nonché con mezzi aeronavali delle forze di Polizia che opereranno sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Reggio Calabria.