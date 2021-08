Napoli, Ferragosto di lotta alla Whirlpool: "L'Italia deve ripartire da questi cancelli"

(LaPresse) - Un Ferragosto in fabbrica per gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli che proseguono nella loro lotta per scongiurare il licenziamento. Gli operai si sono ritrovati nella sala conferenze della fabbrica per tenere alta l'attenzione sulla loro vertenza. "Se l'Italia vuole ripartire deve farlo riaprendo questi cancelli - affermano - Noi stiamo chiedendo solo di riaprire un sito che è un'eccellenza mondiale, perché vogliamo solo il nostro lavoro, a governo e azienda non chiediamo altro, soltanto che si riapra e si torni a lavorare".

