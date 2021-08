Muoviti 3 minuti ogni 30, ecco cosa succede al corpo: la scoperta scientifica

La sedentarietà fa male e lo sappiamo tutti. Purtroppo però lo stile di vita che conduciamo ci spinge sempre on quella direzione. Muoviti 3 minuti ogni 30: se inizi ad adottare questa tecnica qualche piccolo risultato lo raggiungerai. A suggerirlo è uno studio svedese condotto dai ricercatori del Karolinska Institutet su un campione ristretto di partecipanti. Questo studio ha visto la luce sulla rivista "American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism". Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

