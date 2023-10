Mucca fa un volo di 50 metri in un dirupo: i Vigili del Fuoco la imbragano e l'elicottero la porta in salvo

EMBED

Il 30 settembre 2023 i la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo (UD) è stata attivata per un salvataggio bovino nella frazione di Mione a Ovaro (UD). Giunti sul posto i Vigili del fuoco, su indicazioni dell’allevatore, hanno trovato una mucca che, in rientro dall’alpeggio, era scivolata nel bosco per circa 50 su una parete rocciosa terminando la sua caduta contro un grosso tronco. Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) della squadra ha provveduto ad allestire delle linee di corda per raggiungere in sicurezza l’animale, del peso di circa sette quintali, e dopo aver valutato la possibilità di eseguire le manovre di recupero della mucca da terra, ha richiesto l’ausilio di Drago 149, l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia, che si trovava in zona per degli addestramenti. Una volta imbragato, il bovino è stato sollevato dall’elicottero ed è stato trasportato nei pressi della stalla dove è stato affidato alle cure di un veterinario e dell’allevatore.