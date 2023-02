Motor Bike Expo, la vetrina “dinamica” del mondo delle due ruote

Motor Bike Expo 2023 cala i suoi assi, confermandosi rassegna di autentico respiro internazionale, aperta a ogni forma di passione per la moto. Nella grande ad accogliente area di Veronafiere, le due ruote a motore sono state le assolute protagoniste insieme al pubblico che, in sette padiglioni e 100.000 metri quadrati complessivi dedicati all’evento ha ammirato e vissuto tutto quello che riguarda la galassia della moto. Al 15° anno di presenza a Verona, Motor Bike Expo si è proposta ancora una volta come primo grande evento mondiale dell’anno, una vetrina “dinamica” che diventa luogo di incontro tra l’intero comparto moto e il pubblico, impaziente di conoscere e testare le novità e di compiere le proprie scelte di acquisto.