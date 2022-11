Morani: “Nato collettivo donne nel Pd, grazie a Letta per aver accolto appello anticipo Congresso”

(Agenzia Vista) Roma 19 novembre 2022 “Non prendo la parola a titolo personale ma a nome di un gruppo di donne che si è costituito in autonomia dalla preoccupazione per il futuro del nostro partito. Ringraziamo il Segretario per aver accolto il nostro appello di anticipare il Congresso”. Lo ha dichiarato Alessia Morani del Partito Democratico durante l’Assemblea nazionale del partito che si è svolta a Roma nella Sala delle Carte Geografiche di via Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it