IL VIDEO Milano, investito in bici dal tram: muore 14enne

(LaPresse) Un ragazzo di 14 anni, che in bicicletta ha attraversato i binari, è stato investito da un tram alle ore 8:15 circa in via Tito Livio 20. Da quanto si è appreso dai vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dai binari, il giovane è deceduto. Sul posto sono arrivati anche agenti della polizia locale e personale del 118.