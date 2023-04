Migranti, 75 naufraghi soccorsi da Geo Barents: il video del salvataggio

(LaPresse) La nave Geo Barents, della Ong Medici Senza Frontiere, ieri ha portato in salvo 75 migranti, dei quali 40 minori e 13 donne. Si trovavo a bordo di un barcone in legno e in difficoltà nelle acque internazionali tra Italia e Libia. Alla Geo Barents, poi, è stato assegnato il porto di Napoli per far sbarcare i naufraghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE